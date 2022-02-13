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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سحب موظفيها من أوكرانيا.. روسيا تحذر من استغلال بعثة الأمن والتعاون في أوروبا

علم روسيا
علم روسيا

أعربت روسيا عن قلقها إزاء قرار بعض الدول سحب موظفيها العاملين في جنوب شرق أوكرانيا ضمن بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن الرئاسة الحالية والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أبلغا الدول الأعضاء بأن "بعض الدول" قررت سحب مواطنيها الموظفين في بعثة الرقابة الخاصة للمنظمة في أوكرانيا، بدعوى "تفاقم الظروف الأمنية".

وأضافت زاخاروفا أن هذه القرارات تثير بالغ قلق موسكو، محذرة من "جر البعثة بشكل عمدي إلى الهستيريا العسكرية التي تؤججها واشنطن واستغلالها كأداة لاستفزاز محتمل".

ودعت المتحدثة إدارة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى "التصدي لمحاولات العبث بالبعثة ومنع جر المنظمة إلى تلاعبات سياسية عديمة الذمة حولها".

وكان مراقبون أمريكيون معنيون ببعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بجنوب شرق أوكرانيا، غادروا منطقة دونباس، في ظل استمرار حالة التصعيد بين روسيا وحلف الناتو، وفق ما ذكرت شبكة آرتي.

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وقال مصدر مطلع، أن ست سيارات اجتازت خط التماس في معبر ألكسندروفكا قرب مدينة دونيتسك، ما يمثل أمرا غير عادي، مرجحا أن ذلك يشير إلى بدء إجلاء أفراد بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دونباس.

وحصلت قناة "روسيا اليوم"، على لقطات توثق لحظة عبور تلك السيارات لخط التماس، إذ لم يبقى لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلا سيارات مدرعة مخصصة للعمل في ظروف القتال.

وأكدت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان بدء انسحاب المراقبين الأمريكيين ضمن بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دونيتسك بسياراتهم.

وكان فلاديسلاف بيرديتشيفسكي، رئيس لجنة السياسات الخارجية والعلاقات الدولية والسياسات الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات التابعة لمجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا جنوب شرق أوكرانيا، أعلن أن المراقبين الأمريكيين والبريطانيين ضمن بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تلقوا تعليمات بمغادرة دونباس.

وقال بيرديتشيفسكي، في حديث إلى وكالة أنباء دونيتسك: "وفقا للمعطيات المتوفرة لدي، تلقى الممثلون البريطانيون والأمريكيون في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أوامر بالمغادرة من قيادتهم، وفي يوم أمس كان ممثلو هاتين الدولتين (في دونيتسك) ولا أعلم ما هو الوضع اليوم، لكنني أعتقد أنهم سيغادرون دونباس".

روسيا أوكرانيا منظمة الامن والتعاون في اوروبا الخارجية الروسية روسيا اليوم

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