"البنتاجون": لا تأكيد على تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا الأربعاء القادم

أكد جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أنه لا يمكنه تأكيد التقارير التي تفيد بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا يوم الأربعاء.

وقال كيربي في مقابلة مع فوكس نيوز: "لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير”.

وأضاف أن أمريكا تعتقد أن "عملًا عسكريًا كبيرًا يمكن أن يحدث في أي يوم الآن".

وتابع: "لقد كنا شفافين للغاية مع القيادة الأوكرانية بشأن وجهات نظرنا وما نراه".

وبشأن نتيجة المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس: "إنها بالتأكيد ليست علامة على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية لا يزال متاحا، إلا أنه يجب على موسكو "تخفيف التصعيد".

وقال بلينكن: "بالأمس أمرنا برحيل معظم الأمريكيين من السفارة الأمريكية في كييف. خطر قيام روسيا بعمل عسكري كبير بما يكفي، والتهديد خطير بما يكفي لاعتبار هذا تدبيرًا حكيماً".