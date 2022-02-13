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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

مرض حمو بيكا
مرض حمو بيكا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لمطرب المهرجانات حمو بيكا أثناء تعرضه لوعكه صحيه ومكوثه في المستشفى وتلقيه العلاج وذلك بعد أن أعلن مدير أعماله عن إصابة بيكا بمرض كرون.

مرض كرون المصاب به بيكا 

كشف مدير أعمال مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا،  تطورات حالته الصحية بعد إصابته بوعكة صحية نقل على اثرها الي المستشفي بعد عرض حلقته ببرنامج «كلام الناس».

وقال مدير أعمال حمو بيكا في تصريحات صحفية :"امبارح بعد انتهاء الحلقة بيكا كان مضايق جدا من اللي بيحصله والظلم اللي بيتعرض له، وفي الحلقة عيط وكان متأثر جدا، وخرجنا من القناة وكنت على باب مدينة الإنتاج الإعلامي، فجأة لقيت حمو بيقع مني في العربية».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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