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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لقمة المناخ.. محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس إحدي الشركات الصينية الكبرى

فودة مع الشركة الصينية
فودة مع الشركة الصينية

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم "الأحد"، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ رئيس إحدى الشركات الصينية الكبرى العاملة داخل مصر بـ" العاصمة الإدارية الجديدة" علي رأس وفد من الشركة.

واستعرض اللقاء امكانات الشركة ضمن اللقاءات المتعددة لمحافظ جنوب سيناء، للتعرف على امكانات الشركات والجهات المختلفة التي يمكنها تطوير مدينة شرم الشيخ استعداداً لقمة المناخ التي ستعقد نوفمبر من العام الجاري بشرم الشيخ بحضور 120 رئيس دولة و30 ألف مشارك من جميع دول العالم.

وعرض وفد الشركة بعض الفيديوهات الخاصة بالشركة في المجالات المختلفة وتطرق اللقاء لاعمال الاضاءة والصوت والضوء لايقونة السلام والمناطق الجبلية بشرم الشيخ، بالإضافة لمدينة التجلي الأعظم سانت كاترين وعرض إمكانات الشركة في هذا المجال.

واشار محافظ جنوب سيناء إلي أن العلاقات المصرية الصينية تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة السياسية والسياحية والاقتصادية والثقافية، بجانب التوسع فى الاستثمارات الصناعية  بمصر، مؤكدا حرصه علي الاستعانة بالشركات الكبري لما لها من خبرات كبيرة في هذا المجال.

وأرسل المحافظ تحياته للسفير الصيني بالقاهرة، وأعرب عن حرصه علي توقيع اتفاقية تآخي بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية الصينية التي تتشابه مع شرم الشيخ لتفعيل سبل التعاون في المجالات المختلفة.
وفي نهاية اللقاء أهدى المحافظ الوفد هدايا تذكارية وميداليات المحافظة.

حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية

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فودة مع الشركة الصينية

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اللواء خالد فودة رئيس شركة صينية رئيس مؤتمر المناخ شرم الشيخ

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