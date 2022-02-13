البنتاجون: لا نبحث عن فرض عقوبات "استباقية" على روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الأحد، عن أن "الإدارة الأمريكية، لا تبحث مسألة فرض عقوبات "استباقية" على روسيا، بسبب الأزمة الجارية في أوكرانيا".



وقال الناطق الرسمي باسم البنتاجون، جون كيربي، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد: "في الوقت الراهن لا نبحث إمكانية فرض نظام العقوبات الاستباقية".



وأوضح كيربي أنه "إذا تم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا في الوقت الحالي، فإن العقوبات ستفقد تأثيرها الرادع".



وتابع: "إذا عاقبت شخصا ما على شيء لم يفعله بعد، فربما يمضي قدما ويفعله، لذلك نحن نعتقد أن هناك تأثيرا رادعا للعقوبات".



ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن يقلق أحدا.

وبالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.