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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بالفيديو..

هتعملي عليا مذيعة.. رد مفاجئ من نجوى إبراهيم على مقدمة حفل الدوم

نجوي ابراهيم
نجوي ابراهيم

مازحت الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم، خلال افتتاح برنامج الدوم لاكتشاف المواهب،  مقدمة الحفل نهى درويش وذلك بعد ان قاطعتها الأخيرة أثناء حديثها على المسرح...

وأثناء حديث الاعلامية نجوى إبراهيم قاطعتها نهى درويش لترد الأولى قائلة :" هتعملي عليا مذيعة..لأ".

وتفاعل الحضور مع نجوى إبراهيم وخاصة وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم لتنتشر الابتسامة في أرجاء المكان 

كلمة الإعلامية نجوى إبراهيم  خلال حفل افتتاح برنامج الدوم:

وألقت الإعلامية نجوى إبراهيم، كلمة بحفل افتتاح برنامج الدوم، الذي انطلق، يوم الجمعة الماضي ، في موسمه الأول، معبرة عن فخرها وسعادتها بانطلاق برنامج مشرف مثل هذا البرنامج لاكتشاف المواهب المصرية.

وقالت نجوى إبراهيم خلال صعودها على المسرح: الإعلام أبو الفنون بما فيه السينما والمسرح والإذاعة والتلفيزيون والصحافة، والمذيع هو الوحيد الذي يتحكم في العقل والقلب والوجدان وإذا لم نكن جادين خلال ممارستنا للإعلام الشهرة التي نحصل عليها من خلال مهنتنا ستكون خطيرة وصعبة

وأضافت: الموهبة شيء مهم جدًا، وليس لها علاقة بالحظ والفرصة ممكن نتعامل مع الفرصة وليس الحظ، مشيرة إلى أنها بدات مشوارها بعمر صغير وحينما أتت لها الفرصة لم تفتها.

ولفتت نجوى إبراهيم إلى أنها كانت متعددة المواهب تغني وترقص وتلعب باليه بالإضافة إلى أنها كانت مسيطرة على الإذاعة وحينما تم عمل مسابقة في المدرسة للتقدم للإذاعة أقدمت على الفور للمشاركة: صمتت أخد الفرصة واشتغل عليها واعمل منها كارير.

وأشارت إلى أنها حصلت على فرصة أخرى بالعمل في السينما من خلال مشاركتها في فيلم الأرض بناء على عرض المخرج الراحل يوسف شاهين والمؤلف عبد الرحمن الشرقاوي: قلت إيه الفرصة الجميلة دي وكانوا فرحانين بيا جدًا، وعرض حينها اسمي كالآتي: المؤسسة المصرية العامة تقدم نجوى إبراهيم واحترمت ده وأصريت أفضل الاسم ده وأحافظ عليه وماسبهوش ينزل.

إلهام شاهين من حفل افتتاح برنامج الدوم 

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا لها من حفل افتتاح برنامج الدوم لاكتشاف المواهب المصرية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام".

وظهرت إلهام شاهين في الصور مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها القصيرة منسدلا على كتفيها، مع ميك اب رقيق يبرز ملامح وجهها.

وعلقت إلهام شاهين علي الصور، كاتبة: “ألف مبروووك للشركه المتحده للإعلام و المنتج الأستاذ محمد السعدي الذى أصبح إسمه علامة للجودة و القيمه و النجاح لأى عمل بمشاركة أستاذ إيهاب جوهر".

وتابعت "شكراً لدعم وزارة الثقافه و وزارة الشباب و الرياضه لهذا البرنامج الرائع الذى سيتيح الفرصه لاكتشاف مواهب فنيه غنائيه و إعلاميه و فى مجال التمثيل .. أتمنى التوفيق والنجاح لمن يستحق من المواهب الحقيقيه ..مبروووووووووووك الدوم”.

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ برنامج اكتشاف المواهب الجديد "الدوم" والمقرر إذاعته عبر قناة "on-e" بهدف دعم المواهب الفنية والغنائية في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني.

نجوى ابراهيم الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم افتتاح برنامج الدوم برنامج الدوم نهى درويش

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