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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب جلال: الفوز على أهلي طرابلس بداية قوية في الكونفدرالية.. وسنعالج مشكلنا الفنية

إيهاب جلال
إيهاب جلال

عبر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري ،عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه 2 / 1 على الأهلي طرابلس الليبي في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الانتصار كان مهما كونه في بداية المشوار وكان لابد منه لتكون البداية القوية في هذا الدور في ظل رغبة النادي في المنافسة على اللقب القاري.


وأضاف أنه رغم التأخر بهدف في الشوط الأول ، إلا أنه كان راضيا تماما عن أداء اللاعبين في هذا الشوط وطالبهم فقط بين الشوطين بالهدوء والتركيز وعدم التسرع في إنهاء الهجمات، وهو ما تحقق بالفعل ونجح بيراميدز في التسجيل والعودة وتحقيق الانتصار المهم للغاية في هذا الدور.

وأوضح أنه لم يجر التغييرات بين الشوطين لثقته في اللاعبين، كما أن فريق أهلي طرابلس كان جيدا للغاية ويمتلك لاعبين وجهازا فنيا على أعلى مستوى وسيكون لهم دور كبير في تحديد المتأهلين من المجموعة.

وأوضح أن هناك مشكلة يسعى لعلاجها متمثلة في إضاعة الفرص الكثيرة ومنذ اليوم الأول تلك المشكلة موجودة، ويعمل على أن يكون هناك حلول لها والتسجيل من الفرص التي تتاح والعمل جار عليها بكل قوة من جانب الجهاز الفني.

وشدد على أن الانتصار في بداية مرحلة صعبة ولقاءات متتالية مهم للغاية خاصة ،وأن الفريق مقبل على مواجهات قوية متتالية في الدوري وكأس الكونفيدرالية وهناك مباراة كل 3 أيام، وبالتالي كان لابد من الانتصار في مواجهة الأهلي الليبي والتواجد مبكرا في صدارة المجموعة.

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