الإمارات تضئ برج خليفة بالعلم التركي قبل ساعات من وصول أردوغان .. شاهد

اضاءت دولة الامارات برج خليفة في دبي ، بالعلم التركي وعبارات ترحاب باللغة التركية ، قبل ساعات من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان للإمارات.

ويذكر ان علق المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات غدا الإثنين، في أول زيارة رسمية له منذ سنوات.

وقال قرقاش في تغريدة علي منصة تويتر: "زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة للاستقرار والازدهار في المنطقة".

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وأكد أن الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول حرصا منها على دعم استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها.

وأوضح أن سياسة الإمارات إيجابية وعقلانية وتصب في صالح الأمن والسلم والتنمية الاقليمية، وزيارة الرئيس أردوغان إلى أبوظبي تأتي في هذا الإطار الذي نراهن عليه لضمان مستقبل مزهر.

وكان أردوغان قد أعلن أنه سيزور الإمارات في 14 فبراير، وإن تلك الزيارة ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.