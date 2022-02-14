تويوتا تسجل براءة اختراع للحصول على ناقل حركة يدوي للسيارات الكهربائية.. صور

تسعى تويوتا لان يكون مستقبل سياراتها الكهربائية مميزاً للغاية، إلى جانب التطورات في الأداء والمدى والكفاءة، حيث قد يتضمن مستقبل سيارات تويوتا شيئًا من الماضي استنادًا إلى تسجيل براءة اختراع مؤخرًا، قد يكون ناقل الحركة اليدوي الذي يعمل بالقابض والذي قد يأتي على رأس قائمة الخيارات المستقبلية للشركة اليابانية.

تويوتا تسجل براءة اختراع للحصول على ناقل حركة يدوي للسيارات الكهربائية

كيف يعمل ناقل الحركة اليدوي في السيارات الكهربائية؟

في سوق السيارات الكهربائية اليوم لا توجد عمليات ناقل حركة من الأساس، وبصفة خاصة في منتجات Tesla لا يوجد ناقل حركة وسرعة واحدة فقط، حيث تستخدم بورشه وأودي ناقل حركة ثنائي السرعات من أجل استجابة أفضل بسرعات أعلى لأداء أفضل على طريق الأوتوبان الألماني، ولكن خارج هذين النوعين من عمليات نقل الحركة ذات الوزن الثقيل ليس لها مكان في المركبات الكهربائية الحديثة.

تخطط تويوتا لتغيير كل هذا في تسجيل براءات الاختراع الخاصة بها، حيث ابتكرت Toyota بشكل أساسي ناقل حركة يدوي تقليدي يعمل بالقابض مع ذراع نقل مألوف كما هو الحال في GR86 في تسجيل براءة اختراع Toyota، تقول الشركة "تم تكوين وحدة التحكم في السيارة الكهربائية للتحكم في عزم دوران المحرك الكهربائي باستخدام طراز السيارة MT بناءً على مقدار تشغيل دواسة الوقود، ومقدار تشغيل دواسة القابض الزائفة، و موضع التحول من ناقل الحركة الزائف" .

تعد كلمة pseudo إضافة مثيرة للاهتمام لأنها تشير إلى أن هذا الإرسال بالكامل مخصص للمتعة وليس مطلوبًا لتشغيل السيارة، وذلك لتحسين الإحساس بهذا النظام المبتكر، وتضيف تويوتا، "تشتمل السيارة الكهربائية أيضًا على مولد قوة رد فعل التحول الذي يولد قوة رد فعل التحول استجابةً لتشغيل ناقل الحركة الزائف باستخدام تشغيل مشغل قوة رد الفعل."

وهذا يعني أن سيارات تويوتا الكهربائية يمكن أن تحتوي على ناقل حركة يدوي محاكى يتضمن الحركة التي تجدها في دليل التوصيل في سيارة رياضية، وإن الالتزام بالاحتفاظ بالمتعة في مستقبل السيارات الكهربائية يجعلنا متحمسين لرؤية ما تخبئه تويوتا لنا.