فينجادا يكشف أزمة في معسكر المنتخب لمباراتي السنغال

قال البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم، إن مواطنه كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، طلب من اتحاد الكرة، عمل أفضل استعداد للفراعنة قبل مباراتى السنغال، موضحًا أن هناك مشكلة بسبب مواعيد مباريات الاهلى والزمالك وبيراميدز في افريقيا وهى مواعيد صعب تغييرها.

وأضاف فينجادا، في تصريحات تليفزيونية بفضائية "الشمس" عبر برنامج "البلدوزر": «ارتباطات الأهلى والزمالك وبيراميدز، تمنع كيروش من عمل معسكر طويل بكامل لاعبى المنتخب قبل مباراتى السنغال».

وتابع أن المدرب البرتغالي، سيعود إلى القاهرة قادمًا من البرتغال خلال 5 أيام من الآن، لمتابعة اللاعبين قبل المعسكر.

وأشارفينجاد، إلى أنه عندما جاء للعمل في اتحاد الكرة رفض توقيع عقد لمدة عامين، واكتفى بأن يكون العقد موسمًا واحدًا ينتهى في مايو المقبل بحيث يكون للمجلس الحالى الحرية في تحديد مصيرى.

وأكد أنه يقوم بعمله على أكمل وجه ويبذل قصارى جهده لتقديم الأفضل للكرة المصرية، مشيرا إلى انه لا يمانع الرحيل في مايو المقبل اذا قرر المجلس ذلك.