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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هايير مصر أول مجمع رقمي صديق للبيئة للصناعة بالشرق الأوسط

صدى البلد

رحب شون يون جون نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هايير العالمية،  بكل ضيوف حفل افتتاح مجمع  هايير الصاعي والذي يأتي نتاج دعم حكومتي مصر والصين  بفضل  التعاون الوثيق ".

 

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وقال في كلمته في احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسي ، :"  وتيرة بناء مجمع هايير الصناعي الصديق للبيئة هي الأسرع بين جميع مجمعات هايير السابقة ".

 

وأكمل:" تعتبر منطقة الشرق الأوسط  وأفريقيا واحدة من أهم الأسواق لشركة هايير في العالم ".

 

ولفت:" يعتبر مجمع هايير مصر هو أول مجمع رقمي صديق للبيئة للصناعات المختلفة بالشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بفضل دعم وتعاون الحكومة المصرية وحصول المصنع على الرخصة الذهبية وخدمة الشباك الواحد".

 

وتابع :" وبذلك يصبح مصنع هايير الصناعي الأسرع في الإنتاج والافتتاح بسرعة قياسية، ويهدف مجمع هايير الصناعي بأن  يصبح الشركة الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية في مصر ".

 

هايير الأجهزة المنزلية مجمع هايير اخبار التوك شو السيسي

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