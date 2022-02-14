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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل ارتفاع جديد في إصابات كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما سجلت اللجنة 26 إصابة محلية بالفيروس، و58 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

ورغم إجماع العلماء على انتقال فيروس كورونا من الحيوانات إلى البشر، كشف تقرير حديث عن جهود أمريكية لمنع تسليط الضوء على احتمالية تسرب الفيروس من مختبر بمدينة ووهان الصينية.

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لماذا يعتقد العلماء أن فيروس كورونا تسرب من مختبر في الصين؟

وحسب تقرير نشرته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قاد أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، ومدير المعاهد الوطنية للصحة آنذاك فرانسيس كولينز ، وعلماء آخرين دعوة في أوائل عام 2020، لاستبعاد نظرية تسرب "كوفيد-19" من معمل في الصين، لأن الاحتمال "سيزيد الوقود لنظرية المؤامرة".

وذكرت القناة أنه بعد نحو عامين على بدء تفشي الوباء، لا يوجد دليل قاطع على أن الفيروس نشأ في الطبيعة، أو أنه تسرب من المختبر، لكن نظرية تسربه من معهد ووهان للفيروسات، لم تعد مجرد نظرية مؤامرة، بل تكتسب المزيد من الزخم بين العلماء، الذين يدعوا لمزيد من البحث والاستقصاء حول منشأ كورونا.

حدد الخبراء والعلماء بعض الأسباب تعزز اعتقادهم بشأن نشأة فيروس كورونا في مختبر ووهان، أو تسربه عن طريق الخطأ، ما أدى لانتشاره بشكل واسع في المجتمع.

ونقلت القناة عن ريتشارد مولر، الأستاذ الفخري للفيزياء بجامعة كاليفورنيا بيركلي قوله "عندما تقيّم النظريتين، فإن ذلك يؤيد بشكل كبير فرضية التسرب المختبري".

ولم يتفق العلماء حتى الآن على أصل الوباء، في حين لم تتمكن أجهزة المخابرات الأمريكية أيضًا من تأكيد استنتاجاتها بشأن بداية الوباء العالمي، الذي أودى بحياة أكثر من 5.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

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