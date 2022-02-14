أول تعليق من خالد لطيف بعد فوزه بأمانة صندوق نادى الزمالك

وجه خالد لطيف أمين صندوق نادى الزمالك الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء عقب فوزه في الانتخابات الأخيرة.

قال خالد لطيف عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

كل الشكر والتقدير والاحترام لأعضاء الجمعية العمومية في نادينا العظيم على ثقتها في شخصي المتواضع.

تابع : وحصولي على ما يقرب من ٢١ألف صوت في منصب أمين الصندوق وبفارق أكثر من ٧٥٠٠ صوت عن أقرب منافس لي.

وأضاف لطيف: هذا وسام على صدري أنا شخصيا وعلى صدر عائلة الكابتن محمد لطيف.

استطرد: فعلا كانت مظاهرة حب وملحمة تاريخية لا تنسي داخل "القلعة البيضاء" وحضور تاريخي لم نراه من قبل في أي انتخابات في مصر والعالم العربي، أظهر حرص وثقافة واحترام أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك على مستقبل ناديها الكبير، وأثبتت الجمعية بما لا يدع للشك حبها واحترامها لأبناء النادي المخلصين.

وقال أيضا : مرة تانية وتالتة ورابعة ألف ألف شكر لأسرتي واصدقائي وللجمعية العمومية سواء الذي أعطاني صوته وثقته أو الذي لم يعطيني صوته.



واختتم حديثه قائلا: أعدكم أمام الله سبحانه وتعالي أن احافظ على هذه الثقة بكل ما أوتيت من قوة مع أمنياتي بمستقبل أكثر إشراقاً لمدرسة الفن والهندسة يرضي طموح أعضاء وجمهور نادينا العظيم.

يذكر أن قائمة المستشار مرتضى منصور فازت بفارق كبير عن القائمة التي ترأسها اللواء أحمد سليمان فى الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضية.