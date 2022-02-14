نيفين جامع: مد فترة إيجار المجمعات الصناعية لـ 10 سنوات

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن عدد من الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن سياسة الحكومة لتعميق الصناعة الوطنية.

وقالت جامع، ان من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ما يتعلق بتسهيل نظام الايجار للمجمعات الصناعية، حيث تم مد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية لتصل إلى 10 سنوات بدلا من خمسة سنوات.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أيضا تم منح المصنعين مهلة 6 شهور وتصل إلى 9 شهور معفاة من قيمة الإيجار لاستيفاء إجراءات بدء النشاط بالمجمعات الصناعية.

وتابعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، كذلك تم اتاحة توسعات فى الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية بحد أقصى 8 وحدات بشرط ملائمة الدراسة الاقتصادية للتوسع.