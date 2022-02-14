مخاطر تعاطي الشابو والإستروكس

يعتبر الاستروكس والشابو هما أحد المواد المخدرة التي يتعاطها الشباب وهي تعد أحد أشكال الإدمان.

كما أن الشابو والاستروكس لهما مخاطر لا تتوقعها، ويسبب الكثير من الأخطار الكارثية التي أثبتتها العديد من الدراسات التي تم إجراؤها على هذا النوع الجديد من المخدرات الاصطناعية.

أخطار مخدر الشابو



يصنف الشابو ضمن أخطر المخدرات القاتلة.

يتم بيعه في بعض الأحيان كمنشط جنسي.

مخدر الشبو من المخدرات القوية التي تسيطر على أجهزة الجسم بالكامل ويعمل على تدميرها من المرة الأولى.

يعتبر مخدر الشابو الأول في جرائم القتل.

يستهدف المخدر مباشرة الجهاز المركزي العصبي للمخ.

طمشاكل مخدر الشابو خطيرة جدًا على الجسم.

يظهر المشاكل والأزمات النفسية على الانسان، ليصاب المدمن بالاضطرابات العقلية.

يؤثر على الوزن بصورة كبيرة جدًا ليحدث خلل وضعف عام للجسم.

يتعرض المدمن إلى نزيف في الدماغ والتشنجات.

يكون المدمن عرضة للنوبات القلبية.

يسبب مخدر الشابو هلاوس سمعية وبصرية وحسية.



مخاطر الاستروكس :



1- خلل في التوازن وفقدان الشهية.

2- ارتخاء العضلات والاحتقان.

3- حدوث هلاوس سمعية وبصرية، والاصابة بفقدان مؤقت في الذاكرة.

4- انخفاض ضغط الدم وهبوط في القلب والدورة الدموية.

5- قد يحدث الاصابة بغيبوبة وتوقف القلب والوفاة.

6- تضخم في الكبد أو تليفه في بعض الأحيان.

7- متعاطي هذا النوع من المخدرات هم الأكثر عرضه للإصابة بالذبحة الصدرية.

8- التعرض لنوبات من الذعر والتشنجات العضلية.

9- اضطراب في الجهاز الهضمي والتهابات حادة في المعدة.

10- تآكل ملايين الخلايا العصبية