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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. ليلى علوي تعيد ارتداء إطلالة من 18 سنة .. عوامل خطيرة تؤدي إلى تلف شبكية العين

ليلى علوي
ليلى علوي

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف على أبرزها خلال التقرير التالي.

متوفر بكل بيت.. طعام يقلل الكوليسترول ويخفض السكر بنسبة 50%
كشفت دراسة جديدة عن طعام واحد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ خلال فترة زمنية قصيرة.

أبرزها ارتفاع ضغط الدم.. عوامل خطيرة تؤدي إلى تلف شبكية العين
يعد تلف شبكية العين من أخطر المشكلات الصحية التى يمكن أن تؤثر على النظر وتضر حاسة الإبصار لذا يولي الأطباء لها اهتماما كبيرا.

سرعة الفحص.. 3 أسباب لظهور كدمات في الجسم
حذرت دراسة جديدة، من التهاون في حالة ملاحظة ظهور أي كدمات غريبة على الجسم، وعدم التقليل من شأن ذلك وسرعة الفحص فورا.

من فيلم حب البنات.. ليلى علوي تعيد ارتداء إطلالة من 18 سنة
نشرت الفنانة ليلى علوي مقطع فيديو تيك توك عن فيلم حب البنات من عام 2004، أثناء تقديمها مشهد داخل المطبخ عند تقديمها حلقة عن عيد الحب، وهي ترتدي نفس الإطلالة.

 

 

ارتفاع ضغط الدم تيك توك الفنانة ليلى علوى العين شبكيه العين خفض السكر

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