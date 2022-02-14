قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز والتي يستأنف بها الفريق مبارياته في البطولة المحلية بعد التوقف الأخير.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على نادي بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فاجري لاكاي - دودو الجباس

ويخوض الفريق مرانه الأخير مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي على أن يدخل معسكرا مغلقا حتى موعد المباراة الهامة.