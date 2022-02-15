رئيس المريخ السوداني: طلبنا حضور 10 آلاف مشجع في دوري أبطال إفريقيا..فيديو

قال حازم مصطفى، رئيس نادي المريخ السوداني، إن الاتفاق الذي دار بينه وبين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن استضافة مباريات فريقه ببطولة دوري أبطال إفريقيا بملعب ستاد الأهلي والسلام، تم منذ فترة ما يقرب من أسبوعين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فريق المريخ سيلعب مبارياته الإفريقية في مصر وكأنه يلعب في السودان، مشيرًا إلى أن أعداد جماهير المريخ في مصر كبيرة.

وأشار رئيس نادي المريخ السوداني، أن لاعبي فريقه تعودوا على الأجواء في مصر، خصوصًا وأن الفريق يتواجد في معسكر مغلق منذ ما يقرب من شهرين.

وأكد حازم مصطفى، أن إدارة ناديه تقدمت بطلب لحضور 10 آلاف مشجع لمباريات فريقه في دوري أبطال إفريقيا.

