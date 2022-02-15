اليوم.. الأهلى يواجه هليوبوليس فى دوري السوبر لسيدات السلة

يواجه الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء نظيره فريق هليوبوليس في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دوري السوبر للمحترفات.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة على صالة المقاولون العرب في السادسة مساء، واستعد لها فريق سيدات سلة الأهلي بشكل مناسب خلال التدريبات الأخيرة.

ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي تحت قيادة علي هاشم المدير الفني إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، بعدما تغلب على فريق سموحة في الجولة الماضية بنتيجة 88-85.



يذكر أن فريق الشباب 20 سنة لكرة السلة بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على نظيره فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الاثنين ضمن منافسات بطولة الجمهورية.



وقدم اللاعبون عرضا مميزا للغاية، لتنتهي المباراة بفوز شباب سلة الأهلي على الزمالك بنتيجة 77-65.