الفترة القادمة تحتاج رجال.. أول تعليق لكارتيرون على خسارة الزمالك أمام سموحة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه لا يستحق الخسارة في لقاء سموحة اليوم في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري، موضحا أن فريقه استحوذ على الكرة لفترات طويلة.



وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" وصلنا إلى مرمى المنافس كثيرا ولم نسجل، ونستقبل أهدافا في الوقت الذي ندافع فيه وفي نفس الوقت لم نتمكن من التسجيل".



وأضاف كارتيرون :" تحدثت مع اللاعبين وأخطرتهم بأن هذا الوقت سيظهر اللاعبين الرجال، ولابد أن نبذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة".



وقال المدير الفني :" لست راضيا عن الأداء ونحتاج للتركيز في الشق الدفاعي بصورة أكثر، ومن السهل عندما يخسر الفريق أن يتحدث الجميع عن السلبيات ولم يتحدث أحد عن وصول الفريق للمرمى 32 مرة في لقاء بترو أتلتيكو الأنجولي السابق".



وأوضح كارتيرون أن التغييرات التي حدثت في تشكيل لقاء اليوم كانت لمنح اللاعبين الدوليين راحة كافية بعد عودتهم من المنتخب ومشاركتهم في لقاء بترو أتلتيكو الماضي.



وشدد على أن تغيير يوسف أوباما في لقاء اليوم قرار طبي وليس لأمر فني.

وعلق على ظاهرة إهدار الفرص موضحا أن اللمسة الأخيرة تحتاج لثقة من اللاعب، وهذا هو سبب إهدار الفرص التي سنحت للفريق في لقاء اليوم.



واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا :" سموحة كان يحاول الاستحواذ على الكرة، والزمالك أهدر فرص تهديفية كثيرة في أول ربع ساعة من اللقاء".



وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام مضيفه سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، في حين توقف رصيد الأبيض عند 19 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بجدول المسابقة.