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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. تفاصيل اكتشاف آثار أقدام ديناصورات بالصحراء الشرقية.. فيديو

أثار أقدام ديناصورات
أثار أقدام ديناصورات

كشف   الدكتور محمد قرني أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا ومدير معمل الحفريات الفقارية بجامعة القاهرة، تفاصيل اكتشاف آثار أقدام ديناصورات في الصحراء الشرقية بمصر.

 

وقال محمد قرني  في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"   تم تكوين فريق بحثي من جامعة القاهرة وتوجهنا لـ الصحراء الشرقية وتم العمل على  اكتشاف تلك الآثار ".

 

وأضاف محمد قرني:"  بعد الفحص والدراسة اكتشفنا آثار أقدام ديناصورات كانت متواجدة في هذه المنطقة ويتم تسجيلها لأول مرة في الصحراء الشرقية  ".


وأكمل محمد قرني :" تواجد آثار أقدام ديناصورات  يؤكد وجود حفريات لديناصورات في الصحراء الشرقية “، مضيفا:”  من الممكن أن تكون تلك الآثار مزار سياحي في المستقبل القريب ".

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