نواب رئيس جامعة الأزهر يستقبلون مرافقي المصابين في غزة

استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، ومحمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب؛ مجموعة من مرافقي جرحى غزة لمؤازرتهم ورسم البسمة على وجوههم.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الكبير الذي تقوم عليه الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه الأشقاء في فلسطين ومواجهة الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة، وتأكيدًا على رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وخلال الاستقبال رحبت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالمرافقين، مع التأكيد علي تقديم كل سبل الدعم لهم وللمصابين طبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الذي يتابعهم على مدار الساعة.



من جانبهم وجه المرافقون الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، وللأزهر الشريف؛ للدعم الدائم والمستمر في سبيل رفع المعاناة عن الجرحي ومرافقيهم والشعب الفلسطيني كله في مواجهة الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها قطاع غزة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر.