بايدن: مستعدون للوضع في أوكرانيا بداية من الدبلوماسية إلى الرد بحسم ..فيديو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ، إن واشنطن مستعدة للانخراط في الخيار الدبلوماسي مع روسيا لحل الأزمة ، مؤكدا أن أمريكا مستعدة للوضع في أوكرانيا بداية من الحلول الدبلوماسية حتي الرد بحسم .

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي حول تطورات الأزمة الأوكرانية ، أن أمريكا تعمل مع الحلفاء بشكل دبلوماسي وتحدثت مع بوتين لدفع مسار الدبلوماسية لحل الأزمة بشأن أوكرانيا ، ونقترح تدابير لمراقبة الأسلحة علي أعضاء الناتو وروسيا .

واوضح جو بايدن ، إن أمريكا لن تتخلي عن مبادئها الأساسية وسيادة الدول في مفاوضتنا مع روسيا ، مؤكدا أن الحكومة الروسية اقترحت مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة .