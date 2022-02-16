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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| أحمد سامي يكشف حقيقة تدريبه لـ المنتخب الأولمبي.. فرجاني ساسي يطلب 50 مليون جنيه في الموسم ليعود إلى الزمالك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

الهلال السوداني: 25 ألف مشجع لمباراة الأهلي.. وسنفوز الجمعة

كشف هيثم السوباط، المتحدث الرسمي باسم نادى الهلال السودانى، عدد الجمهور الذى سيحضر لقاء الفريق السودانى أمام الأهلى المصرى يوم الجمعة المقبل في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

جمال عبد الحميد: الزمالك يسافر اليوم إلى أنجولا.. وأحمد مرتضي متحدثا رسميًا لمجلس إدارة

قال جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة  الزمالك، إن الفريق يسافر اليوم من برج العرب إلى انجولا لمواجهة ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات، للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء المقرر إقامته يوم السبت المقبل في لواندا.

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمباراتي ساجرادا والوداد.. واستمرار غياب طارق حامد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة الفريق استعدادا لخوض مباراتي ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي في الجولتين الثانية والثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

فرجاني ساسي يطلب 50 مليون جنيه في الموسم ليعود إلى الزمالك

كشفت تقارير تليفزيونية أن التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الدحيل القطري طلب الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه في الموسم الواحد نظير العودة من جديد إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل.

بعد إقالة شوقي غريب.. أحمد سامي يكشف حقيقة اقترابه من تدريب المنتخب الأولمبي

كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، حقيقة اقترابه من تدريب المنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة.

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