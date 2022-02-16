بإطلالة صباحية..منى عبد الغني تتفاعل مع جمهورها

شاركت الإعلامية منى عبد الغني،جمهورها، بأحدث إطلالاتها الشتوية، ونشرت صورة جديدة من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت منى عبد الغني معلقة لجمهورها من خلال صورتها :"صباح الخير عليكم اتمني لكم يوم سعيد ".

وكانت قد تعافت الإعلامية منى عبدالغني، تماما من فيروس كورونا حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية .

وأعلنت منى عبد الغني عبر حسابها على «إنستجرام»، تعافيها من الإصابة بمتحور أوميكرون، حيث نشرت مقطع فيديو قالت فيه: «الحمدلله الذي عافاني، ربنا شفاني تماما من أوميكرون، وحبيت أعمل الفيديو ده عشان الناس اللي سمعت خبر مرضي وقلقت، والناس اللي دعتلي كتير، الحمدلله بفضل ربنا ودعواتكم بظهر الغيب».

وأضافت : «فكرت إن الأوميكرن مش بيموت، هو فعلا مش بيموت، لكن بيموت الواحد كل يوم من آلام الجسم والدماغ والتكسير وقلة النوم».