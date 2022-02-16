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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شروط دخول لبنان عبر الحدود البرية.. تعرف عليها

لبنان
لبنان

أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بياناً أعلنت فيه شروط الدخول عبر الحدود البرية الى لبنان. 

ونص البيان على "أولاً: عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين
1- من الإثنين إلى الجمعة من كل أسبوع اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 16:00 لكل من:
• اللبنانيين وأفراد عائلاتهم حصراً (أزواجهم وأولادهم)، والفلسطينيين اللاجئين في لبنان وأفراد عائلاتهم (زوج، زوجة، ابن، ابنة) الراغبين بالعودة من سوريا إلى لبنان.

• السوريين الحائزين على إقامات صالحة في لبنان والسوريين الحائزين على إقامات مؤقتة لمدة /6/ أشهر عدة سفرات (سمات خروج وعودة).

• العرب والأجانب القادمين إلى لبنان وأفراد عائلاتهم وفقاً للتعليمات المرعية الإجراء.

وأضاف البيان : على أن يتقيّد الوافدون أعلاه بالإجراءات التالية بحسب الفئة:
الفئة الأولى: على كافة الوافدين من الملقحين جرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة في لبنان أو جرعة كاملة من لقاح Covid 19 (الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط) على ألا تزيد مدة تلقيهم آخر جرعة فترة ستة أشهر، والذين تعدت مدة اقامتهم خارج الأراضي اللبنانية مهلة 48 ساعة الخضوع لفحص سريع لفيروس كورونا Covid 19 Antigen rapid test عند الحدود اللبنانية.

الفئة الثانية: على كافة الوافدين الذين تخطت مدة تلقيهم آخر جرعة لقاح فترة ستة أشهر والذين تعدت مدة اقامتهم خارج الأراضي اللبنانية مهلة 48 ساعة أوغير الملقحين بجرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة في لبنان أو جرعة كاملة من لقاح Covid 19 (الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط):
• إبراز نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا PCR لا يتعدى تاريخ صدوره الـ48 ساعة من البلد القادمين منه. 
• الخضوع لفحص سريع لفيروس كورونا Covid-9 Antigen rapid test عند الحدود اللبنانية.

وتابع : ويعفى الوافدون من غير الملقحين بجرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة في لبنان أو جرعة كاملة من لقاح Covid-19 )الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط(، الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع أي الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا في اليوم نفسه من الأسبوع التالي من إجراء فحص مخبري لفيروس كورونا PCR من الدول القادمين منها على أن يخضعوا لفحص سريع لفيروس كورونا Covid 19 Antigen rapid test عند الحدود اللبنانية.

وذكر البيان قائلا أيضا : تطبق نفس الإجراءات المذكورة أعلاه على الوافدين إلى الأراضي اللبنانية عبر المعابر البحرية.

وأردف : ثانياً: عبر كافة المراكز الحدودية البرية (طيلة أيام الأسبوع)
1- السوريون القادمون لمراجعة السفارات الأجنبية والعربية العاملة في لبنان (موعد سفارة) ،على أن يكون بحوزتهم جوازات سفر صالحة ومستند خطي صادر عن السفارة المنوي مراجعتها وفحص PCR نتيجته سلبية لا يتعدى تاريخ صدوره /48/ ساعة ومنحهم /24/ ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى، أما فيما خص القادمين لمراجعة السفارة التركية، فيجب أن تكون المستندات صادرة عن شركة VISA FOR THE GLOBE المتعاقدة مع السفارة التركية (VPG).

2- السوريون القادمون للعلاج الطبي وبرفقتهم شخصان على الأكثر وحصراً بالأصول أو الفروع لأصحاب العلاقة وذلك لمراجعة مستشفى أو طبيب ،شرط حيازتهم على تقرير طبي خطي يثبت ذلك وفحص PCR نتيجته سلبية لا يتعدى تاريخ صدوره /48/ ساعة ومنحهم /48/ ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى.

3- الراغبون بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار ومنحهم /24/ ساعة مع إفادة مغادرة، شرط حيازتهم على تذكرة سفر وفحص PCR نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية لا يتعدى تاريخ صدوره /48/ ساعة وحضورهم قبل /24/ ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة.

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