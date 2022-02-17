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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأحد.. النواب يناقش الإيجار القديم لغير السكني

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس  النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى أعمال جلساته العامة يوم الاحد القادم، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يستهل البرلمان جلسته العامة بتحديد موعدا لمناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.


وعن سياسة الحكومة بشأن خطة تنمية التدريب المهني.وخطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية. وعن سياسة الحكومة بشأن إجراءات منع الغش داخل لجان الامتحان.


و  يحدد البرلمان موعدا لمناقشة طلبات  عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المبنى الآثري للجمعية الجغرافية المصرية. و سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية. وسياسة الحكومة بشأن خطة تدريب موظفي التضامن الاجتماعي في ظل التوسع في الخدمات المقدمة من الوزارة.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاحد القادم، أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.

وتنظر الجلسة العامة للبرلمان الاحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

و  تشهد الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021. و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصـادية عن قـرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين القادم نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولا أمريكي.
كما تشهد الجلسة نظر 35تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من: النواب بشأن اشكاليات دوائر اهم الانتخابية

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما تنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

ويناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021.

التعاون الدولي مجلس النواب فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد التضامن الاجتماعي

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