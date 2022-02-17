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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الدولي: على الفدرالي تشديد السياسة النقدية في القريب العاجل

البنك الدولي
البنك الدولي

قالت كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي أن على الفدرالي تشديد السياسة النقدية في القريب العاجل وبشكل حاسم لتجنب ما يمكن أن يصبح تضخمًا مستمرًا تمامًا، وذلك  ظل البيئة السلبية للفائدة في العديد من الدول.. تتعالى الأصوات المنادية برفع معدلات الفائدة.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فقد حذر البنك الدولي من أن صدمات سلاسل التوريد قد تؤدي إلى تضخم مستدام في الولايات المتحدة وأماكن أخرى متوقعا أن تأخير رفع الفائدة من الاحتياطي الفدرالي من شأنه أن يطيل أزمة التضخم.

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وكانت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي تجادل منذ حوالي عام بأن الزيادة في التضخم من غير المرجح أن تكون مؤقتة بسبب صدمات سلاسل التوريد والتي انعكست على أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل والشحن العالمي وقطاعات أخرى.

وأدت التوترات المتصاعدة بين أوكرانيا وروسيا مؤخرا إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 77٪ من ديسمبر 2020 إلى الشهر الماضي.

ومن المنتظر أن يعقد الفدرالي اجتماعه القادم في مارس من أجل رفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ نهاية 2018 حيث تتباين آراء الأسواق حول رفع الفائدة بـ25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في سياسية أكثر تشدد.

الولايات المتحدة البنك الدولي السياسة النقدية الولايات سي إن بي سي

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