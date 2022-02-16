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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البدوية السعودية الشهيرة شومة العنزي مريضة بكورونا.. ومواقع التواصل تدعو لها

البدوية شوما العنزي
البدوية شوما العنزي

امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بشعر البدوية الشهيرة شومة العنزي، حين أنشدت: "أنا بنت الرجال اللي ينطحون المواجيب.. أمشي مع البرّان وأنام وسط الذيابه"، وذلك عقب دخولها مستشفى القريات العام للعلاج منذ ما يقارب الـ14 يوماً، مرددين الدعوات لها بالشفاء العاجل.

 

النشطاء أرفقوا العديد من صور راعية الإبل "شومة" ومقاطع الفيديو وهي تنشد القصائد الشعرية وسط البراري بين إبلها، ودعوا لها بالشفاء نظير ما تمثله من نموذج للمرأة البدوية الأصيلة وحبها للإبل. وقال مغردون: "الآن هي تحتاج وقفتكم ودعواتكم".

 

ومن جانبها، نشرت ابنة شومة سلسلة تغريدات تدعو فيها لوالدتها بالشفاء، موضحة أن والدتها أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

 

واشتهرت شومة العنزي، وهي في التسعينيات من عمرها، باختيارها حياة الصحراء منذ 30 عاماً لرعاية إبلها، بعد وفاة زوجها واضطرارها لتحمل مسؤولية إعالة أبنائها، وهي البدوية التي ظهرت تنادي الإبل الفائزة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة بالصياهد الجنوبية للدهناء، حين ووقفت أمام الخيمة، وهي تردد: "تعالي وارجحي يامي .. شوفك يطرد الهمي"

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