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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يقر بوجود مسئولين أمريكيين في السعودية لزيادة ضخ النفط

أمريكا والسعودية
أمريكا والسعودية

أقر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بوجود مسؤولين أمريكيين في السعودية، على وقع تقارير حول ضغوط من واشنطن على الرياض لزيادة ضخ النفط تحسبا لأزمة في حال وقوع غزو روسي مزعوم لأوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي: "أستطيع أن أؤكد أنهم سافروا، وهناك مجموعة من الموضوعات للمناقشة، بما في ذلك اليمن". 

وأضافت: "خلال بيان صحفي "نتعاون مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لضمان تلبية العرض للطلب كجزء من هدفنا هنا أيضا".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكجورك، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموس هوكستين، زارا الرياض اليوم للضغط عليها لزيادة إنتاج النفط وسط الأزمة الأوكرانية المستمرة وأسعار الطاقة المتزايدة.

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وقال المسؤول، إن السعودية ترفض أي تغييرات في الإنتاج بسبب التزاماتهم تجاه منظمة أوبك +، وهو كونسورتيوم من الدول المنتجة للنفط يضم روسيا.

وتأتي رحلة المسؤولين إلى السعودية في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأسبوع الماضي، ناقشا فيه "ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية"، بحسب بيان للبيت الأبيض.

كما قال بايدن، في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، إن الغزو الروسي لأوكرانيا من غير المرجح أن يكون "غير مؤلم" للأمريكيين.

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