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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنتهاء المهلة التصحيحية للمخالفين..ماهو نظام مكافحة التستر التجاري السعودي

صدى البلد

انتهت اليوم  المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر بحسب البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية والذي أعلن في وقت سابق عدم  تمديد الفترة التصحيحية.

وكان البرنامج قد حث جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم، خصوصا المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال" والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال.

واستمر  البرنامج في استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية  الفترة عبر موقع وزارة التجارة :mc.gov.sa، حيث مكن المخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع.


وتتضمن خيارات التصحيح: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة.

وينص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.

كما يفرض النظام العقوبات التبعية الأخرى المتمثلة في شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

السعودية..لا تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي برنامج مكافحة التستر التجاري

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إنتهاء المهلة التصحيحية للمخالفين..ماهو نظام مكافحة التستر التجاري السعودي

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