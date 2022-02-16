طقس السعودية اليوم.. غيوم وسحب ممطرة على 3 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأربعاء، تقريرا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

حالة الطقس بالسعودية اليوم الأربعاء

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، والباحة.

في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية خلال النهار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.