5 نصائح ضرورية لـ تقوية عضلات الظهر في فصل الشتاء

مع انخفاض برودة الجو تتكرر الشكوى من الآلام في عضلات الجسم المختلفة وتحديدا آلام أسفل الظهر التي تكثر الشكوى منها في فصل الشتاء حيث الطقس البارد، ولكن كيف يمكننا تجنبها؟

يقول خبير اللياقة البدنية سام ساموي أن الرياضة تساعد على تحسين وضع الجسم أثناء الجلوس أو الوقوف وغالبًا ما يكون ذلك عاملًا يؤدى إلى ألم الظهر، على المدى الطويل، كما أنها تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل.

وأشار إلى أنه هناك بعض التمارين التي يجب الحفاظ عليها لتقوية عضلات الظهر وتجنب آلامه، ومعالجته، وفي السطور التالية هسنشرح طريقة عمل هذه التمارين.

1- استلقي على بطنك ثم ضعي يديك خلف أذنيك، وحافظي على استقامة ظهرك، يُفضل تكرار هذا التمرين على الأقل 15 مرة متتالية.

2-نامي على ظهرك ويديك بجانبك، ثم ارفعي ظهرك عن الأرض بهذه الطريقة، بعد فترة ستشعرين بعضلات ظهرك مشدودة، باستخدام أوزان خفيفة «2 أو 3 كيلو»، ثبتي وضع ظهرك بهذه الطريقة وارفعي الأوزان.

3-نفس وضعية التمرين السابق، مع تحريك اليدين والقدمين كالعجلة بالتبادل.

4-نامي على بطنك مع رفع الجسم عن الأرض وشده بهذه الطريقة.

5- استلقلي على جانبيك مع رفع الساق لتقوية عضلات الظهر.

وعند ممارسة التمارين لتقوية عمودك الفقري، يجب عليك أولاً التفكير في قدرتك البدنية وعمرك وحالتك الصحية، لكن إذا كنت تعاني من حالة أو إصابة محددة، فمن الأفضل استشارة طبيب لتحديد ما إذا كان يجب عليك القيام بهذه التمارين.

كما يساعد هذا التمرين على مد عضلات ظهرك ويعزز الاسترخاء من خلال التنفس العميق وهو تمرين بسيط لتقوية العمود الفقري وتقليل تكرار آلام الظهر.

- استلق على ظهرك على حصيرة التمرين.

- اثني ساقيك وارفع الركبتين إلى صدرك، بمساعدة يديك.

-بعد ذلك، خذ شهيق من خلال أنفك واطلقه من فمك.

-كرر التمرين 15 مرة.

