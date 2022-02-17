جمال عبد الحميد: ثقتي كبيرة في لاعبي الزمالك للفوز على ساجرادا





أكد الكابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق بأنجولا، على ثقته الكبيرة فى لاعبي الفارس الأبيض وقدرتهم على تحقيق الفوز فى مواجهة ساجرادا السبت المقبل.



وقال جمال عبد الحميد أسطورة الكرة المصرية إن لاعبى الزمالك يمتلكون خبرات كبيرة فى المحافل الأفريقية خاصة أن معظمهم دوليون مثلوا المنتخبات الوطنية فى البطولات القارية.

وعقد الثنائي جمال عبد الحميد وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة جلسة مع اللاعبين أكدا خلالها على ضرورة التركيز والقتال من أجل حصد النقاط الثلاث فى مواجهة السبت المقبل.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وصلت إلى مطار لواندا استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى.



واستغرقت رحلة سفر بعثة الزمالك التى انطلقت فى الثانية ظهر اليوم من مطار برج العرب قرابة الساعات السبع لتصل مطار لواندا فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.



وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض مواجهة ساجرادا وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - السيد عطية

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق - حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.