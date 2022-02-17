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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

باب صاج وحمام.. دفاع علاء حسانين يكشف تفاصيل معاينة حفر استخراج الآثار

متهمين قضية الأثار
متهمين قضية الأثار الكبرى

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة حسن راتب، رجل الأعمال، وعلاء حسانين، الشهير بنائب الجن والعفاريت، و21 آخرين في قضية الاتجار في الآثار الكبرى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدي درويش.

متهمو قضية الآثار الكبرى
متهمو قضية الآثار الكبرى
متهمو قضية الآثار الكبرى
متهمو قضية الآثار الكبرى

وكشف حسن أبو العينين، دفاع المتهم الأول علاء حسانين، خلال مرافعته في قضية الآثار الكبري المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرون، تفاصيل معاينة الحفرة محل الجريمة والتي استخرج منها المتهمون المضبوطات.

وكشفت المعاينة أن الحفرة عبارة عن عشة بباب صاج عليه جنزير ومقسم من الداخل بحوائط خشبية وله سقف من البلاستيك وحمام وحفرة.

وقال حسن أبو العينين، إن ضابط واقعة الضبط لم يتأكد ولم يتسن له التأكد من المعلومات التي ادعى أنها وردت إليه من مصدره السري بحسب ادعائه، حيث إن ذلك كان واضحا وبما لا يدعو مجال للشك، في محضر الضبط الذي هو نفسه محضر التحريات الذي أجراه والذي يتكون من ثلاث ورقات ضمت أسماء المتهمين فقط، بالإضافة إلى فقرة أخيرة في المحضر لفق خلالها الضابط التهم إلى جميع المتهمين، حيث إن العديد من الجمل تطابقت في محضر الضبط بنفس الصيغة في محضر التحريات "اتاخدت كوبي بيست".

حسن راتب علاء حسانين قضية الآثار الكبرى أخبار المحاكمات محكم شمال القاهرة

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