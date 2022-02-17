الموارد البشرية السعودية: لا صحة لدراسة موضوع تقليص أيام العمل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، اليوم الخميس، بيانا توضيحيا حول ما يتردد بشأن تقليص أيام العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، سعد آل حماد، عدم صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة موضوع تقليص أيام العمل.

وأضاف أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السـوق للاستثمارات المحلية والدولية.

ونوه بأنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة، داعيا كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات ونشرها.