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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: سنناقش مشروع قانون تغليظ عقوبة الإبتزاز الإلكترونى خلال الفترة المقبلة

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس ، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قالت النائبة مرثا محروس ، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن لجنة الإتصالات بالبرلمان ستركز خلال الفترة المقبلة على مناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به بشان تغليظ عقوبة الإبتزاز الإلكترونى.

وأشارت محروس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الإتصالات بالبرلمان ستناقش أيضا قضية تطوير البنية المعلوماتية وحمايتها.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.

ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاي.

ونص القانون في مادته الأولى على إنشاء هيئة عامة خدمية تُسمى المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة أحد فروع المجلس.

وحددت المادة الثانية أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري.

بينما منحت المادة الثالثة للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.

لجنة الإتصالات بالبرلمان تغليظ عقوبة الإبتزاز الإلكتروني تطوير البنية المعلوماتية رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى

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