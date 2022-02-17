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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صيدلة حلوان توقع اتفاقية تعاون جديدة مع "الصناعة"...وعميد الكلية : نحرص على تكوين شراكات دولية مع علماء متميزين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان: 

التعاون مع الصناعة أحد أولويات جامعة حلوان


عميد صيدلة حلوان: 

يجب ربط البحث العلمي بالصناعة

 نعقد ويبنار دولي حول تطوير مركبات جديدة .. 23 فبراير

 

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إن الكلية تحرص على استقدام كبار العلماء في المجالات البحثية التي تخدم البحث العلمي في مجال الصيدلة والطب لعرض أحدث أبحاثهم ما يتيح لباحثينا الفرصة في التعرف علي أحدث الأبحاث وتكوين شراكات دولية جديدة مع علماء متميزين.

وصرح الدكتور سرور، أن الكلية تعمل على إتاحة الفرصة لكل الباحثين في كل الجامعات والمراكز البحثية بمصر وكذلك الباحثين في الخارج للمشاركة والاستفادة من هذه اللقاءات العلمية المتميز.

وأشار عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إلى أن الكلية سوف تعقد ويبنار دولي في الثالث والعشرين من فبراير الحالي ويتناول اللقاء موضوع تطوير مركبات جديدة مثبطة لانزيم الببتديزو يلقي الويبنار الدكتور نيكولا ميسوري من جامعة مونبيليه بفرنسا.

وقعت كلية الصيدلة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، اتفاقية تعاون بين الكلية ويمثلها الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وشركة مصر للتكنولوجيا الحيوية ويمثلها الدكتور علاء بركات المدير التنفيذي للشركة.

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بحضور الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور إيهاب كمال مدير الأبحاث والتطوير بالشركة، الأستاذ عماد الجندي مدير المكتب العلمي للشركة.

وتضمنت الاتفاقية العديد من سبل التعاون المشترك بين الكلية والشركة، والمتمثلة في قيام كلية الصيدلة بتقديم المشورة العلمية فيما يتعلق بالشق التطبيقي للعاملين بالشركة والمساهمة في تطوير قدراتهم العملية، واتاحة الفرصة للفنيين والعاملين بقطاع البحوث والتطوير بالشركة لإجراء بعض التجارب العملية في مختبرات كلية الصيدلة وكذا التعاون المشترك مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الصناعة والتعاون للحصول على مشروعات بحثية مشتركة وكذلك التعاون في تنظيم الأحداث العلمية مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل، كما اتفق الطرفان علي إمكانية استضافة الشركة لطلاب الكلية للتدريب على تصنيع المنتجات الحيوية.

أفاد الدكتور ممدوح مهدي أن التعاون مع الصناعة أحد أولويات جامعة حلوان وهو محور أساسي في استراتيجية الجامعة وأن الجامعة تدعم بقوة هذه الاتفاقية ومثلها من الاتفاقيات التي توطد التعاون مع الصناعة.

وقد أشار الدكتور سامح سرور إلي أهمية توطيد أواصر التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية حتى يمكن ربط البحث العلمي بالصناعة وحتى يكون له دور ملموس في تطوير الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة.

وأضاف عميد صيدلة حلوان، إن مؤشرات البحث العلمي في مصر في تقدم مستمر حتى احتلت مصر المرتبة الثلاثين عالميا والأول أفريقيا في النشر العلمي الدولي ودائما ما تأتي الأبحاث الصيدلانية في مرتبة متقدمة جدا عالميا ما يدل على جودة وتميز البحث العلمي في هذا المجال، لكن يظل هناك انفصام بين هذه البحوث والصناعة وقد أن الأوان لسد هذه الفجوة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة الكلية للتعاون مع الجهات الإنتاجية والخدمية ووضع إمكانياتها في خدمة صناعة الدواء والصناعات الحيوية.

بينما أكد الدكتور علاء بركات أن شركة مصر للتكنولوجيا الحيوية تعد شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية في مصر وأفريقيا، تهتم بنقل تكنولوجيا هذه الصناعة الهامة وتوطينها في مصر. وأن الشركة لها خطط طموحة فيما يخص التطوير والبحوث لذا تأتي الشراكة مع الجهات الأكاديمية والبحثية على قائمة أولوياتها. 

جامعة حلوان صيدله حلوان عميد صيدلة حلوان ويبنار دولي اخبار التعليم

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