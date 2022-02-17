عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس: زيادة عدد مصابي أوميكرون رفع إصابات الأطفال بـ كورونا |فيديو

تاج الدين
تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن متحور أوميكرون ودلتا هما الأكثر شيوعا حاليا على مستوى العالم.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هناك ارتفاع في عدد الإصابات وصل إلى 2100 إصابة يوميا"، لافتا: "المرض في معظم الحالات بسيط أو متوسط".

وأشار: "في أي مرحلة من الفيروس كان من الممكن أن يصاب الأطفال بكورونا، وهذه ليست ظاهرة حاليا"، موضحا: "لكن نظرا لأن هذا النوع الجديد أكثر عدوانية أو انتشارا أو كثرة عدد المصابين أكثر من أي متحور آخر فهنا يكون الانتشار عائلي".

وأوضح: "هذا لا يعني أن الأطفال لم يصابوا في المراحل السابقة للفيروس، بل كان هناك إصابة للأطفال بالأعراض، لكن حاليا نتيجة لزيادة عدد المصابين فهناك زيادة في إصابة الأطفال بكورونا".

وتابع: "تم التنبيه لتناول الجرعة الثالثة لمن مر عليه 6 أشهر من تناول الجرعة الثانية"، لافتا: "من يتناول لقاح الإنفلونزا الموسمية يحصل عليه كل عام نتيجة للمتحورات التي من الممكن أن تحدث لفيروس الإنفلونزا الموسمية".

الدكتور محمد عوض تاج الدين الجرعة الثانية إصابة الاطفال بكورونا محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية عوض تاج الدين كورونا عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية متحور اوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

فئتان فقط من غير السعوديين لهما الحق بأداء مناسك فريضة الحج العام الجاري

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

تكليفات رئاسية ببدء إجراءات تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يهنئ بعثة مصر بذهبية السيدات وفضية الرجال ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة

إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية تتماشى مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي.. فيديو

مصر تحصد ذهبية وفضية الفرق ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة

بتتهم أمهاتنا ليه |مصطفى بكري يناشد الأعلى للإعلام بمحاسبة مذيع.. تفاصيل

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر ستلعب دورًا حاسمًا فى نجاح مكافحة تغير المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

وزير الشباب يُعلن الخطة المستقبلية للمشروع القومي للموهوبين في كرة القدم

وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.. صور

أنا أسف يا ندوشة .. هل عاد أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على الجزيرة الناجية من فيروس كورونا

تحت بير السلم.. جد يخبئ حفيدته 24 شهرا في غرفة سرية|فيديو

إحالة 9 قيادات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة ..ما السبب ؟|فيديو

طقس اليوم .. الأرصاد : عودة لانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ