مستشار الرئيس: زيادة عدد مصابي أوميكرون رفع إصابات الأطفال بـ كورونا |فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن متحور أوميكرون ودلتا هما الأكثر شيوعا حاليا على مستوى العالم.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هناك ارتفاع في عدد الإصابات وصل إلى 2100 إصابة يوميا"، لافتا: "المرض في معظم الحالات بسيط أو متوسط".

وأشار: "في أي مرحلة من الفيروس كان من الممكن أن يصاب الأطفال بكورونا، وهذه ليست ظاهرة حاليا"، موضحا: "لكن نظرا لأن هذا النوع الجديد أكثر عدوانية أو انتشارا أو كثرة عدد المصابين أكثر من أي متحور آخر فهنا يكون الانتشار عائلي".

وأوضح: "هذا لا يعني أن الأطفال لم يصابوا في المراحل السابقة للفيروس، بل كان هناك إصابة للأطفال بالأعراض، لكن حاليا نتيجة لزيادة عدد المصابين فهناك زيادة في إصابة الأطفال بكورونا".

وتابع: "تم التنبيه لتناول الجرعة الثالثة لمن مر عليه 6 أشهر من تناول الجرعة الثانية"، لافتا: "من يتناول لقاح الإنفلونزا الموسمية يحصل عليه كل عام نتيجة للمتحورات التي من الممكن أن تحدث لفيروس الإنفلونزا الموسمية".