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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يعلن عن قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الجامعات الأهلية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 692 لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس الجامعات الأهلية.

ويتشكل مجلس الجامعات الأهلية لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من، أمين مجلس الجامعات الأهلية، ورؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومُستشاري الوزير في الجامعات الأهلية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، ورئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، ود. محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ود. ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، ود. صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق رئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق، ود. يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، ود. محمد السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، ود. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.
 

كما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 691 لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس الجامعات الخاصة.

ويتشكل مجلس الجامعات الخاصة لمدة عام، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من، أمين مجلس الجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات الخاصة، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومُستشاري الوزير في الجامعات الخاصة، ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، ورئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ورئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ود. محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ود. يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، ود. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ود. محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ود. جمال سوسة رئيس جامعة بنها.

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