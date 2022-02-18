تعرف على تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن طاهر محمد طاهر تعرض لإصابة بكدمة قوية أعلى العين، وذلك خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي والهلال التي أقيمت اليوم بالسودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح طبيب الفريق، أنه أجرى الإسعافات الطبية اللازمة للاعب لاستكمال المباراة، مشيرًا إلى أن حالته مطمئنة وسوف يخضع لفحص جديد بعد العودة إلى القاهرة لمزيد من الاطمئنان على حالته.

وانتهت مباراة الأهلي والهلال السوداني بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة الزرقاء في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.