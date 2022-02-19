20 صورة ترصد جمال صلاح سالم بعد وضع فازات الورود.. شاهد

أعلن اللواء ايهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أن الورش الإنتاجية وضعت الفازات الديكورية بطول طريق صلاح سالم بعد تصنيع المرحلة الثانية من الفازات بالتعاون مع الإدارة المركزية للتجميل.

جاء ذلك تحت إشراف مهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية للتجميل والمهندس اسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية.

ويأتي ذلك ضمن خطة الهيئة لتجميل وتشجير محور صلاح سالم لاستقبال ضيوف القاهرة القادمين من مطار القاهرة الدولي.



وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجه بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الزراعات والشتلات المزروعة للمرحلة الثانية من تطوير طريق محور العروبة من شارع يوسف عباس إلى ميدان العباسية.

وتفقد محافظ القاهرة في وقت سابق أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المرحله الاولى بمحور العروبة بصلاح سالم وذلك في إطار جهود محافظة القاهرة لرفع كفاءة الميادين ومحيط المحاور المرورية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة

أثنى المحافظ على جهود الورش الإنتاجية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتصميم وتصنيع مجموعة من الفازات الديكورية ليتزين بها طول الطريق بمحور العروبة بصلاح سالم لاضافة لمسه جمالية بالمدخل الرئيسي للعاصمة.

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