وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف المناهج في الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدراسة منتظمة وسيتم استكمال العام الدراسي بالمدارس والجامعات، غدا.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ياريت نطمئن لموضوع الإجراءات الإحترازية.. ونحن نتعامل به مثلما حدث بالترم الأول.. وإن شاء الله الأمور تسير بانتظام ونكمل العام".

وتابع أن الترم الثاني أقصر من الأول؛ وذلك نتيجة وجود الامتحانات العامة، موضحا: "مش هيكون فيه تخفيف للمناهج.. والمناهج كما هي.. لازم نتعلم أكثر مش أقل.. ومن مصلحة الطلاب استكمال المناهج".