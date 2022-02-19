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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد البحرين.. انخفاض عجز الميزانية في البحرين بنسبة 35% 2021

البحرين
البحرين

كشفت وزارة المالية البحرينية عن النتائج المالية الأولية التي تم تحقيقها خلال عام 2021، والتي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 2.56 مليار دينار بحرينيّ، بزيادة بلغت 23% مقارنة مع عام 2020، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2.08 مليار دينار بحريني.

وانخفض إجمالي المصروفات العامة بنسبة 3%، حيث بلغ إجمالي المصروفات 3.64 مليار دينار في عام 2021 مقارنةً بـ 3.75 مليار دينار في عام 2020، ورغم انخفاض المصروفات المتكررة بنسبة 4% في عام ،2021 إلا أن الحكومة زادت مصروفات المشاريع بنسبة 9% لدعم الاقتصاد. 

وعلى صعيد متصل، انخفاض العجز المالي بنسبة 35%، حيث بلغ إجمالي العجز 1.08 مليار دينار في عام 2021 مقارنة مع 1.67 مليون دينار في عام 2020.

وزارة المالية العجز المالى المصروفات العامة دعم الاقتصاد اقتصاد البحرين

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