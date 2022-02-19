اقتصاد البحرين.. انخفاض عجز الميزانية في البحرين بنسبة 35% 2021

كشفت وزارة المالية البحرينية عن النتائج المالية الأولية التي تم تحقيقها خلال عام 2021، والتي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 2.56 مليار دينار بحرينيّ، بزيادة بلغت 23% مقارنة مع عام 2020، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2.08 مليار دينار بحريني.

وانخفض إجمالي المصروفات العامة بنسبة 3%، حيث بلغ إجمالي المصروفات 3.64 مليار دينار في عام 2021 مقارنةً بـ 3.75 مليار دينار في عام 2020، ورغم انخفاض المصروفات المتكررة بنسبة 4% في عام ،2021 إلا أن الحكومة زادت مصروفات المشاريع بنسبة 9% لدعم الاقتصاد.

وعلى صعيد متصل، انخفاض العجز المالي بنسبة 35%، حيث بلغ إجمالي العجز 1.08 مليار دينار في عام 2021 مقارنة مع 1.67 مليون دينار في عام 2020.