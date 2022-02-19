مصطفى خاطر: فيلم تماسيح النيل يروج للسياحة الداخلية

كشف الفنان مصطفى خاطر عن جانب من كواليس فيلم تماسيح النيل الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي.

وقال مصطفى في تصريحات ل"صدى البلد": تحمست جدا لهذا العمل منذ قراءة السيناريو، فالشخصية التي اقدمها جديدة وتعد مغامرة كوميدية ممتعة، فأنا أجسد شخصية نصاب

يدعى "هشام اللول" يلتقي مجموعة من أصدقائه مصادفة على متن أحد المراكب، ويخططون سويا لسرقة أحد ركابها.

وأضاف": العمل يهدف للترويج للسياحة الداخلية في الأقصر وأسوان وواجهتنا صعوبة في السفر لان اغلبنا كان ملتزم بمشاريع فنية أخرى في نفس الوقت.

يذكر أن فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

كان برومو الفيلم السينمائي الجديد “تماسيح النيل” قد حقق أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحه.