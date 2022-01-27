سوزان نجم الدين تتألق في العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل

سوزان نجم الدين تتألق من العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل

شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، جمهورها كواليس العرض الخاص للفيلم الجديد تماسيح النيل، ونشرت مجموعة صور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت نجم الدين معلقة من خلال صورها: من العرض الخاص لفيلم #تماسيح_النيل مع ألمع نجوم الكوميديا في مصر الحبيبة انتاج شركة دانا وإخراج الرائع والمتميز #سامح_عبدالعزيز وهلأ صار فيكن تحضروا الفيلم بجميع دور السينما ..بهمني رأيكن كتير.

وكان قد شارك الفنان مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، صورا من كواليس فيلم “تماسيح النيل” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وروَّج الفنان مصطفى خاطر لعرض الفيلم في السينما، قائلا: “فيلم تماسيح النيل يوم الأربعاء 26 - 1بجميع دور العرض ”

يذكر أن فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

وحقق برومو الفيلم السينمائي الجديد “تماسيح النيل” أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحه اليومين الماضيين وأعلنت الشركة المنتجة عن طرح الفيلم السينمائي الجديد "تماسيح النيل" يوم السادس والعشرين من شهر يناير الجاري، وهو ضمن الأعمال التي تعرض مع أول السنة الجديدة وموسم رأس السنة السينمائي .

وانتهت الشركة المنتجة مؤخرا من أكبر خطة دعاية سيشهدها السوق السينمائي، حيث انتهت من تصوير أكثر من 22 أفيش سينمائي لأبطال العمل الذين تخطى عددهم الـ 14 نجما ونجمة، وهو رقم لم يسبق له مثيل في حملات الدعاية الخاصة بالسينما في مصر، وتنوعت بين الأفيش الرئيسي للفيلم الذي يضم كل الأبطال، وأفيشات أخرى تضم نجوم الكوميديا بالفيلم، وثالثة تضم ثنائيات ومجموعات من الأبطال حسب أدوارهم والقصص الدرامية التي يشاركون بها داخل أحداث الفيلم بالإضافة إلى افيش خاص لكل نجم.