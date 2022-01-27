عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوزان نجم الدين تتألق من العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل

سوزان نجم الدين تتألق في العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل

صدى البلد

شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، جمهورها كواليس العرض الخاص للفيلم الجديد تماسيح النيل، ونشرت مجموعة صور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت نجم الدين معلقة من خلال صورها: من العرض الخاص لفيلم #تماسيح_النيل مع ألمع نجوم الكوميديا في مصر الحبيبة انتاج شركة دانا وإخراج الرائع والمتميز #سامح_عبدالعزيز وهلأ صار فيكن تحضروا الفيلم بجميع دور السينما ..بهمني رأيكن كتير.

وكان قد شارك الفنان مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، صورا من كواليس فيلم “تماسيح النيل” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وروَّج الفنان مصطفى خاطر لعرض الفيلم في السينما، قائلا: “فيلم تماسيح النيل يوم الأربعاء 26 - 1بجميع دور العرض ”

 

يذكر أن فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

 

وحقق برومو الفيلم السينمائي الجديد “تماسيح النيل” أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحه اليومين الماضيين وأعلنت الشركة المنتجة عن طرح الفيلم السينمائي الجديد "تماسيح النيل" يوم السادس والعشرين من شهر يناير الجاري، وهو ضمن الأعمال التي تعرض مع أول السنة الجديدة وموسم رأس السنة السينمائي .

 

وانتهت الشركة المنتجة مؤخرا من أكبر خطة دعاية سيشهدها السوق السينمائي، حيث انتهت من تصوير أكثر من 22 أفيش سينمائي لأبطال العمل الذين تخطى عددهم الـ 14 نجما ونجمة، وهو رقم لم يسبق له مثيل في حملات الدعاية الخاصة بالسينما في مصر، وتنوعت بين الأفيش الرئيسي للفيلم الذي يضم كل الأبطال، وأفيشات أخرى تضم نجوم الكوميديا بالفيلم، وثالثة تضم ثنائيات ومجموعات من الأبطال حسب أدوارهم والقصص الدرامية التي يشاركون بها داخل أحداث الفيلم بالإضافة إلى افيش خاص لكل نجم.

أعمال سوزان نجم الدين الفنانة السورية سوزان نجم الدين سوزان نجم الدين عرض فيلم تماسيح النيل فيلم تماسيح النيل

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 27 يناير 2022

"البحوث الإسلامية" ينعي الدكتور عبد الرحمن العدوي عضو هيئة كبار العلماء

ألمانيا.. اتهام عالم روسي بالتجسس على برنامج أريان الصاروخي

الأزهر يعرض أول نسخة من مصحف «برايل» في جناح معرض الكتاب

وزنها وطوله أثارا الجدل.. شاهد.. أضخم قطة وقط في العالم

صحف الكويت تبرز مباحثات الرئيس السيسي في الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطاع عام وخاص.. شروط الإجازات مدفوعة الأجر بالقانون

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

صقيع واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس

الشناوي خارج مواجهة المغرب.. فحص طبي مفصل لحارس مرمى المنتخب

الأهلي مش هيقدم عرض تاني.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن مستقبل موسيماني

بسبب منتخب مصر.. تعديل موعد مباراة الأهلي والبنك في كأس الرابطة المصرية

بعد تحذيرات متحدث الصحة..برلمانية: الفصل مصير الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ