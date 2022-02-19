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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء خارجية السبع يبحثون في ميونخ الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا

الازمة الاوكرانية
الازمة الاوكرانية

 يعقد وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اجتماعًا طارئًا في وقت لاحق لمناقشة الجهود الدبلوماسية لتجنب الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.
وكشفت مصادر مطلعة في ميونخ، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يصدر وزراء خارحية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا، بعد انتهاء محادثاتهم في مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2022، يحث روسيا على نزع فتيل التوترات ويُعيد تأكيد وحدة مجموعة السبع في التعامل مع واحدة من أسوأ أزمات ما بعد الحرب الباردة على الإطلاق.


وسيُعقد الاجتماع على هامش مؤتمر ميونخ للأمن ، حيث يراقب المجتمع الدولي بقلق الوضع على حدود أوكرانيا، ويُنظر إلى روسيا على أنها حشدت ما يصل إلى 190 ألف جندي //بحسب كيودو//.


واتخذت دول مجموعة السبع بالفعل موقفًا قويًا بشأن الأزمة، حيث حذر وزراء ماليتها في بيان أصدروه في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن العقوبات الاقتصادية التي ستؤدي إلى "عواقب هائلة وفورية" ستُفرض على روسيا إذا غزت أوكرانيا. في حين سيُمهد اجتماع كبار الدبلوماسيين، المرتقب عقده خلال الساعات القادمة، الأساس لقمة افتراضية لزعماء مجموعة السبع، والمقرر عقدها يوم الخميس المقبل.
 

وزراء خارجية ميونخ أوكرانيا الغزو الروسي

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