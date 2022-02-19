حماية المستهلك يشن حملات فى 10محافظات لضبط الأسواق

شن جهاز حماية المستهلك في عشر محافظات حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير (225 محضر) وبيانها كالتالي :



فرع حماية المستهلك المنيا :



بالإشتراك مع تفتيش العلاج الحر بالصحة تم ضبط أحد الأشخاص منتحل صفة طبيب جراحه حيث يقوم بإجراء عمليات جراحيه وبحيازته كميات هائله من الأدويه فى حدود ٧٠٠ صنف متنوع ومخدر عمليات ومستلزمات طبيه متنوعه وبعض أدوات الجراحه وأجهزة قياس سكر وضغط وحامل محاليل لزوم العمليات الجراحيه التى تجرى بواسطته بالإضافة إلي ضبط إحدى كاميرات المراقبه داخل غرفة الكشف مما يشكل مخالفه إنتهاك خصوصية المرضى وتم الزامه حال تواجدنا بضرورة إزالة الكاميرا حفاظًا على حقوق المرضى.

وتم غلق وتشميع عدد 19 منشآه طبيه متنوعه لعدم وجود ترخيص من الجهات المعنيه وعدد إثنين مركز للتمريض ، كما تم تحرير عدد (32 محضر )لمخالفات الأوكازيون الشتوى وعدم الإلتزام الإستبدال والإسترجاع.



فرع حماية المستهلك بني سويف :



تم ضبط جهاز ليزر داخل منشآة طبية بدون طبيب مؤهل لاستخدامه بالاضافة إلي ضبط كمية من المستحضرات الطبية والتجميليه وأدويه مجهولة المصدر وأدوية مستورده وسرنجه معبئه بسائل مجهول المصدر ومعده للاستخدام مما يعد مصدرا للعدوى كما تم تحرير عدد 21 محضرًا للإعلان عن الأوكازيون بدون الحصول على تصريح ، وعدم اصدار فواتير قانونية بالمخالفة للقانون رقم 181 لسنة 2018 وعدم الإعلان عن الأسعار .



فرع حماية المستهلك قنا :



تم شن 4 حملات وأسفرت عن تحرير عدد (17 محضر) لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية ونظافة واغلاق منشآت طبية لمخالفة شروط التراخيص .



فرع أسوان :

تم المرور على 64 منشأه تجارية وتحرير عدد 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، وبيع منتجات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام الآدمي .



إدارة ضبط الأسواق بفرعي القاهرة و الجيزة:



تم شن (22) حملة بشأن ضبط الأسواق ومنع أى ممارسات ضاره بالمستهلكين ، وقد أسفرت عن تحرير 22 محضر عدم إصدار فواتير قانونية، وعدم الإعلان عن السعر الشامل، وضبط سلع مجهولة المصدر، وعدم كتابة البيانات باللغة العربية طبقا لقانون حماية المستهلك.



فرع الاسكندرية :



ضبط شركة تعرض عدد (2) شاشة لماركة شهيره مقلدة وغير خاصة بالشركة المنتجة، وذلك قيامها بتضليل المستهلكين وخداعهم من خلال عرض منتجات مقلدة على أنها منتجات أصلية والإعتداء على حق الملكية الفكرية بتقليد العلامة التجارية الخاصة بالشركة، كما تم ضبط مخزن بدون ترخيص في حيازته كمية كبيرة من حفاضات الأطفال مجهولة المصدر.

وتم تحرير عدد (37 محضر ) للإعلان عن الأوكازيون بدون الحصول على تصريح ، ولعدم إصدار فواتير قانونية بالمخالفة للقانون رقم 181 لسنة 2018 وعدم الإعلان عن الأسعار .



فرع الشرقية :

ضبط مصنع للبلاستيك وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر بالاضافة إلي ضبط محطة وقود بحيازتها مواد بترولية مجهزه للبيع في السوق السوداء ، وتم تحرير عدد (58 محضر )لمخالفة القرار رقم 14 لسنة 2022 الخاص بالأوكازيون الشتوي وقانون حماية المستهلك لسنة 2018، وعدم الإعلان عن الأسعار ، والبيع بأزيد من السعر المعلن .



فرع السويس :

ضبط 143 طن من الأعلاف منتهية الصلاحية بالاضافة إلي تحرير عدد 26 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم وجود التراخيص اللازمة .



فرع بورسعيد :

تم المرور على عدد من معارض السيارات الجديده و المستعملة للتأكد من الإعلان عن الأسعار تطبيقًا لقرار جهاز حماية المستهلك وتم تحرير عدد 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إستخراج التصريح الخاص بالأوكازيون .