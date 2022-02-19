خبير: مصر لديها فرصة عظيمة لتصبح المركز الإقليمي لصناعة مراكز البيانات

قال المهندس شريف عزيز، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن مصر لديها فرصة عظيمة لأن تصبح المركز الإقليمي لصناعة مراكز البيانات بفضل توافر الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى احترافي.

وأضاف "عزيز"، خلال لقائه مع ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن العالم يخوض سباقًا حقيقيًا بين الشركات العاملة في مجال الأمن المعلوماتي والهاكرز، مشيرًا إلى أن هذا السباق لن ينتهي أبدا ورغم ذلك فإن حلول تأمين البيانات والمعلومات ما هي إلا عامل مهم ورئيسي في تحليل الأعمال.

وأوضح المهندس شريف عزيز، أنه يتضاعف النمو لمراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط ومصر، مشيرًا إلى أن شنايدر إليكتريك هي الشركة الأولى عالمياً في قطاع تكنولوجيا المعلومات

قطاع الاتصالات

وتابع:صناعة مراكز البيانات ستُسهم في تعزيز حضور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومساهماته في بناء الاقتصاد، خاصة وأن هناك مشروعات قائمة في الوقت الحالي تقدر فيها استثماراتها المبدئية بأكثر من 3 مليارات جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة، وبعض المشروعات الخاصة.

وأضاف "عزيز"، أن المصرية للاتصالات تخطو خطوات ثابتة في مشروعات مراكز البيانات؛ خاصة وأنها وقعت مؤخرًا عدة اتفاقيات تعاون مع مايكروسوفت ونوكيا وهواوي للمضي قدما في مشروعات بناء مراكز البيانات بهدف تقديم خدمات الحوسبة السحابية وتنمية الطلب محليًا وعالميًا.

وأوضح المهندس شريف عزيز، أن هناك تركيزًا واهتمامًا كبيرًا من الحكومة للإسراع بمنظومة التحول الرقمي والمشروعات التي تعتمد عليها مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات قائمة في الوقت الحالي تقدر فيها الاستثمارات المبدئية بـ200 مليون دولار.

