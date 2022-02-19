ترتيب مجموعة الزمالك بعد التعادل أمام ساجرادا الأنجولي

انتهت أحداث مباراة الزمالك أمام منافسه ساجرادا الأنجولي ، بالتعادل السلبي والتي أقيمت على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في دوري أبطال أفريقيا.

ويواصل نادي الزمالك نتائجه السلبية حيث تعادل الجولة الماضية مع فريق بيترو اتليتكو بنتيجة هدفين لكل منهما .

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة دورى ابطال افريقيا برصيد نقطتين في حين يحتل فريق بيترو اتليتكو الصدارة برصيد 4 نقاط وخلفه الوداد وصيفا برصيد 3 نقاط .

ترتيب مجموعة الزمالك :

1- بترو أتليتكو : 4

2- الوداد : 3

3- الزمالك : 2

4- ساجرادا : 1

فاز فريق بترو أتلتيكو الأنجولي على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في دوري أبطال إفريقيا.

أنهى بترو أتلتيكو الشوط الأول متقدما على الوداد المغربي بهدف دون رد، سجله تياجو أزولاو في الدقيقة 42، من عمر المباراة.

وسجل جلال الداودي هدف التعادل لصالح الوداد في الدقيقة 59، لكن فرصة الفريق المغربي لم تستمر طويلا، حيث وضع “يانو” بترو أتلتيكو في المقدمة مجددا، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68.

كان الوداد فاز على ساجرادا الأنجولي بثلاثية نظيفة في في الجولة الأولى، بينما تعادل بترو أتلتيكو مع الزمالك 2-2.